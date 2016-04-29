العراق.. أزمة البرلمان تراوح مكانها وجلسة الغد قد تؤجل

تراوح أزمة البرلمان العراقي مكانها مع اتجاه المجلس لإرجاء جلسة السبت إلى يوم آخر بسبب قطع شوارع العاصمة لتأمين إحدى المناسبات الدينية التي يحتفل بها أهالي العاصمة العراقية.

وينتظر تلك الجلسة كثيرون، بحسب مصادر مقربة، لحسم ملف الحكومة التكنوقراط وحل أزمة النواب المعتصمين التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك على الرغم من الأنباء عن احتمالية تأجيل التصويت على أسماء المرشحين بسبب عدم اكتمال النصاب.

فيما تفيد مصادر أخرى بأن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لم يستكمل هو الآخر مشاوراته مع الكتل الأخرى حول أسماء مرشحين جدد بعد أن صوت المجلس ضد خمسة من الأسماء التي قدمها العبادي في تشكيلته الحكومية.

من جانب آخر، يشكل الشارع العراقي ضغطاً على رئيس الحكومة، حيث تجمهر المعتصمون على أبواب المنطقة الخضراء والبرلمان متوعدين بالرد في حال فشل الساسة تشكيل الكابينة الحكومية والبدء في إصلاحات حقيقية.

وبالتزامن مع سير الاعتصامات، لا يزال النواب المعتصمون، الذين أعلنوا مقاطعة الجلسات، لم يحسموا أمرهم بعد بين تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان أو العودة من جديد إلى قاعات المجلس حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي تمت فيها إقالة رئيس البرلمان ونائبيه.