العراق.. مقتل وزير نفط داعش جنوب الموصل

كشفت "خلية الإعلام الحربي" عن مقتل وزير النفط في تنظيم داعش بغارة جوية على أطراف مدينة "القيّارة" 70 كم جنوب الموصل.

ونقلت الخلية عن "قيادة عمليات تحرير نينوى" بياناً مقتضباً، أفاد بـ "مقتل ما يسمى وزير النفط لدى داعش الإرهابي، وحيد السبعاوي"، مؤكداً "مقتل قيادي داعشي آخر، اسمه فرمان حادي حمد، خلال قصف لمدفعية الفرقة الخامسة عشرة على جنوب الموصل بأطراف القيارة".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن مقتل وزير النفط في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه بقصف جوي بطائرة مسيرة استهدفت سيارته، وسط مدينة الموصل، حسب وسائل إعلام عراقية، قبل يومين.