العراق.. بدء عملية تطهير قرية بشير في كركوك

دعت "قيادة العمليات المشتركة" المواطنين إلى انتظار "بشرى سارة" قالت إن قواتها الأمنية ستزفها بتحقيق انتصار جديد على تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وأعلنت القيادة، في بيان لها، السبت، عن "انطلاق جحافل القوات مع ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم لتبدأ صفحة جديدة من صفحات التحرير والانتصار والقضاء على الدواعش وتطهير الأرض من دنسهم".

وذكر البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، أن "قواتنا بدأت بالهجوم من محورين لتحرير مناطق جنوب كركوك، بما فيها قرية بشير والقرى المحيطة بها"، لافتاً إلى أن "المحور الأول كان للحشد التركماني والقوات المتجحفلة معه، فيما كان المحور الثاني لقوات البيشمركة والقوات المتجحفلة معها".

وأكدت القيادة أن "المحورين حققا تقدماً ملحوظاً وتم تحرير عدد من القرى في المنطقة، وسنزف لكم قريباً بشرى تحرير البشير وجميع المناطق التي ستشملها هذه العمليات".