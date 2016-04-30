العراق.. مقتل 91 داعشيا بهجوم فاشل جنوب الموصل

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" بالعراق عن مقتل 91 إرهابيا من عناصر "داعش" بهجوم فاشل للتنظيم على قريتين جنوب الموصل.

وذكرت القيادة، في بيان مقتضب تابعته "العربية.نت"، أن "قوة من الفرقة 15 ومغاوير قيادة عمليات تحرير نينوى تمكنت من قتل 91 إرهابيا وإفشال محاولة تعرض لداعش على قريتي مهانة وخربدان جنوب الموصل".

وكانت قيادة عمليات نينوى قد أعلنت في الـ27 من ابريل الجاري، عن تحرير قرية مهانه وقرية كبروك، مضيفةً أن قطعات الفرقة 15 واللواء 72 وفوج مغاوير فرقة وفوج مغاوير العمليات، وبمساندة حشد العشائر والطيران التحالف، تتجه نحو مفرق العوسجة والحاج علي، جنوب الموصل.