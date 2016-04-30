الصدر يدعو لانتفاضة.. وأتباعه يقتحمون المنطقة الخضراء

دعا رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى انتفاضة شعبية كبرى ضد الفساد والفاسدين، مضيفاً: "ثورتنا ضد الفساد سلمية وستستمر سلمية إلى النهاية"، مؤكداً أن أتباع الفساد لن يتورعوا عن قتل أي عراقي أو إثارة أي فتنة، معلقاً مشاركة حزبه بأي عمل سياسي.

كلمة الصدر جاءت مع انطلاق مسيرة كبيرة وسط أنباء عن اقتحام متظاهرين للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان العراقي، حيث قاموا بتحطيم الأثاث ومحاصرة الموظفين.

وتضم المنطقة الخضراء في وسط بغداد مقر البرلمان والقصر الرئاسي ومكاتب رئيس الوزراء إضافة الى سفارات عدة بينها سفارة الولايات المتحدة.

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وعلى خلفية ذلك، أفاد مراسل "العربية" أن عمليات بغداد أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة العراقية، فيما أغلقت الأمم المتحدة جميع مقراتها بالعاصمة.

وأشار زعيم التيار الصدري، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن قوى سياسية تتمسك بالمحاصصة للحفاظ على مكاسبها ومناصبها في العراق، مشدداً على أن هناك قوى سياسية تحاول توزير أنصارها تحت شعار حكومة التكنوقراط.

وقال الصدر "إن جلسة البرلمان اليوم تحاول وأد حركة الإصلاح الحقيقية"، مضيفاً: "لن نقدم أي مرشح للحكومة حتى لتشكيلة التكنوقراط".

ودعا الصدر "كتلة الأحرار" لمقاطعة جلسات البرلمان حتى إنهاء المحاصصة، مضيفاً: "أعلن مقاطعة أي عمل سياسي إلا لتأسيس ائتلاف ضد المحاصصة".

وكان البرلمان العراقي يستعد لجلسة ساخنة للتصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية لحكومة حيدر العبادي، وهي الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد الخميس وتم تأجيلها إلى اليوم، إلا أن مراسل قناة "العربية" قد أفاد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

الأمن يطلق الغاز والرصاص

وقالت مصادر بالشرطة العراقية ومكتب الصدر إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة في الهواء لمنع مزيد من المحتجين المؤيدين للصدر من دخول المنطقة الخضراء.



وقالت المصادر بمكتب الصدر إن قوات خاصة وقوات الحرس الرئاسي تحاول منع المحتجين من عبور جسر قريب من مجمع السفارة الأميركية.



واقتحم مئات المحتجين المؤيدين للصدر المنطقة الخضراء ودخلوا مبنى البرلمان بعدما ندد بفشل السياسيين في إصلاح نظام المحاصصة السياسية الذي تلقى عليه مسؤولية استشراء الفساد.

العبادي: أمرت بفتح المنطقة الخضراء

من جهة ثانية، نقلت قناة الشرقية عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله "أنا أمرت بفتح أبواب المنطقة الخضراء".

بدورها طالبت الرئاسة العراقية بالإسراع في التغيير الوزاري وإجراءات الإصلاح، قائلة إن الانتصار على الإرهاب يتطلب حماية استقرار العراق.

كما طالبت الرئاسة بضبط النفس وعدم المساس بأعضاء البرلمان.

وكانت مصادر للعربية أفادت أن متظاهرين توجهوا لمطار بغداد لمنع سفر أي من المسؤولين، في حين أن عمليات بغداد منعت الدخول إلى العاصمة العراقية والخروج منها.