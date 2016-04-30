فرنسا تقصف موقعاً لـ"داعش" في العراق

قصفت مقاتلات فرنسية بتسعة صواريخ عابرة من طراز "سكالب" موقعاً لتنظيم "داعش" يستخدم لصنع عبوات ناسفة على الحدود العراقية السورية، وفق ما أفاد وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، السبت.

وأوضح لودريان، الذي يزور أبيدجان، أن المقاتلات "أطلقت تسعة صواريخ سكالب وتسع قنابل على القائم (غرب العراق) على معمل مواد فوسفاتية" تستخدم في صنع عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن القصف نفذ ليل الجمعة السبت.

وشاركت في العملية طائرات ميراج، وأخرى من طراز رافال.

واستخدم الجيش الفرنسي للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2015 صواريخ "سكالب" ضد تنظيم "داعش".

وتتميز هذه الصواريخ بأن مداها أكبر من القنابل، وهي تتمتع بدقة كبيرة.







