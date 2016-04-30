قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة شرقي بغداد

أعلنت مصادر أمنية سقوط قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة شرقي العاصمة بغداد، فيما أفادت مصادر محلية، بأن 3 قتلى و12 جريحاً قد سقطوا بحصيلة أولية جراء الانفجار الذي حدث في ساعة مبكرة من صباح السبت.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد إن اعتداء إرهابياً بواسطة شاحنة مفخخة، كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة المواشي بمنطقة النهروان، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين.

ولم يشر الناطق الرسمي إلى عدد الضحايا، لكنه أكد، لـ"العربية.نت"، أن المكان الذي انفجرت به العجلة، هو مكان لبيع المواشي المختلفة.

يذكر أن منسوب التفجيرات قد ارتفع في الفترة الأخيرة سواء في بغداد أو المحافظات القريبة منها، فسرتها الأجهزة الأمنية على أنها محاولة من تنظيم داعش للتغطية على هزائمه المتكررة في الأنبار وصلاح الدين ومناطق الموصل.