واشنطن: على بغداد حماية بعثتنا الدبلوماسية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في تصريح خاص لقناة العربية إنه حسب بروتوكول فيينا يتعين على الدول المضيفة حماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها الثقة بأن قوات الأمن العراقية ستقوم بتوفير الحماية المطلوبة لسفارتها وموظفيها في بغداد.

وحسب معلومات حصلت عليها العربية من الخارجية "فلا أساس للتقارير التي ذكرت أن سفارة الولايات المتحدة تجلي بعض موظفيها، ويبدو أن الغضب الشعبي للتيار الصدري غير موجه نحو مصالح الولايات المتحدة".

يأتي هذا في وقت أفادت مصادر للعربية بوصول أفراد الفرقة الذهبية لمحاربة الإرهاب إلى المنطقة الخضراء في بغداد، حيث السفارات ومقرات إقامة الدبلوماسيين الأجانب.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر السبت إلى انتفاضة شعبية ضد الفساد أعقبها اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي وتحطيم أثاثه.