الأمم المتحدة: مقتل وجرح 2115 عراقياً خلال شهر

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتل ما مجموعه 741 عراقياً، وإصابة 1.374 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر ابريل.

وذكر بيان "يونامي" أن "عدد القتلى المدنيين في شهر ابريل بلغ 410 أشخاص، من بينهم 11 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 973 شخصاً، من بينهم 20 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء".

وأشار البيان إلى أن ما قتل من العسكريين بلغ في مجمله 331 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، من ضمنهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، مع استثناء عمليات الأنبار، وجرح 401 آخرين".

وشهدت الحصيلة الكلية للضحايا في هذا الشهر انخفاضا مقارنة بحصيلة الضحايا لشهر مارس الماضي والتي بلغت 1.119 قتيلاً و1.561 جريحاً.

وكانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً، بحسب تقرير اليونامي، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 874 شخصاً (232 قتيلاً و642 جريحاً).

وتلتها نينوى حيث سقط فيها 72 قتيلاً و30 جريحاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة صلاح الدين 32 قتيلاً و24 جريحاً، فيما سقط في ديالى 17 قتيلاً و15 جريحاً، وفي كركوك 16 قتيلاً و10 جرحى، وفي البصرة 8 قتلى و16 جريحاً.