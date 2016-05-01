العراق.. مقتل 17 إرهابيا وتحرير مناطق من داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن مقتل 17 إرهابياً، بينهم صينيتان، وتحرير مناطق جديدة من سيطرة تنظيم داعش، فضلا عن الاستيلاء على أجهزة اتصالات تعود للتنظيم.

وذكرت القيادة في بيان لها، اليوم الأحد، أن "قطعات الفرقة السابعة الجيش العراقي حرّرت مناطق الدبية وما يسمى بمعسكر الفدائيين، ومنطقة البسطامية المحصورة بين منطقتي البغدادي وهيت، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها"، لافتة الى أن "العملية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا بينهم امرأتان صينيتان".

وأشار البيان الى أن "قطعات الفرقة دمّرت 3 خنادق و20 عبوة متوسطة واستولت على أجهزة اتصال كان يستخدمها عناصر داعش الإرهابي".