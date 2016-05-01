تحرير 80% من بلدة بشير التركمانية من "داعش"

شنت القوات العراقية، أمس السبت، هجوما لاستعادة بلدة تقع في شمال العراق كان احتلها تنظيم "داعش" وشن منها في مارس هجوما كيمياويا على مدينة تازة المجاورة، بحسب ما أعلنت السلطات الكردية.

وقال مجلس أمن منطقة كردستان العراقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن القوات المؤيدة للحكومة "تحاصر بلدة بشير، وإن البلدة تحررت بنسبة 80%" من التنظيم المتطرف.

وأوضح المجلس أن الهجوم بدأ في الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش لتحرير البلدة ذات الأغلبية التركمانية.

وتشارك في الهجوم الوحدات التركمانية لقوات الحشد الشعبي التي كانت أعلنت قبل ثلاثة أسابيع عن عملية لتحرير بشير.

وكان "داعش" شن في مارس هجوما كيمياويا من هذه البلدة قتل فيه ثلاثة أطفال في بلدة تازة.