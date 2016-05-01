علاوي يطالب معصوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد

طالب رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، بإيجاد حل سياسي وأمني للحفاظ على الأمن والاستقرار، عاداً أن ذلك يقتضي منه تبني جملة خيارات بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد، وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال علاوي إنه "أصبح من الواضح أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود بعد أن عجزت الحكومة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة وفقدت رئاسة مجلس النواب شرعيتها، المرة تلو الأخرى"، عاداً أنه "رغم كل هذا الانهيار والفشل لا يزال التمسك بالكراسي هو ديدن القابضين على السلطة، حتى بعد أن انتهكت الحرمات وسادت الفوضى".

وأضاف رئيس "ائتلاف الوطنية": "لقد حذرنا منذ اليوم الأول من خطورة هذا الانحدار، وطالبنا مرة بعد مرة بإصلاحات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية، وليس القشور فحسب"، معتبراً أنه "لم يعد أمامنا مع تداعيات الأوضاع سوى التوجه إلى رئاسة الجمهورية باعتبارها راعية الدستور، لإيجاد حل سياسي وأمني للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تبني جملة خيارات، من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد تواصل المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتقيم انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة".