العراق.. العثور على شبكة صواريخ لقصف زوّار الكاظمية

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن أن استخبارات بغداد عثرت على صواريخ مهيأة للإطلاق لضرب زائري مدينة الكاظمية، 5 كم شمال مركز بغداد.

وأفادت القيادة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن "المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بغداد، تمكنت من العثور على صواريخ وأسلاك في منطقة المشاهدة- مشروع طارق، مهيأة للإطلاق لضرب الحشود المليونية المتوجهة إلى مدينة الكاظمية".

وفي سياق متصل، أكّدت القيادة، أن "المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بغداد، عثرت على مدفع 57 ملم مقاوم طائرات في منطقة اللطيفية /المزرعة تم إخفاؤه بطريقة مهنية لكبر حجمه".