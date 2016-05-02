العراق.. تفجيرات تستهدف زوارا شيعة في بغداد

أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية أن ثلاث قنابل انفجرت في بغداد وحولها الاثنين، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل بينهم زوار شيعة كانوا يقصدون مرقدا داخل العاصمة العراقية.



وذكرت المصادر أن الانفجار الأكبر وقع نتيجة سيارة ملغومة كانت متوقفة في حي السيدية بجنوب بغداد وقتل 11 شخصا وأصاب 30 آخرين. ومن بين القتلى عدد من الزوار الذين كانوا يمرون بالمنطقة في طريقهم إلى مرقد الإمام موسى الكاظم أحد أئمة الشيعة.

وتسببت متفجرات زرعت على الطريق في بلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالي بغداد في مقتل شخصين وإصابة ستة بينما أسفرت قنبلة زرعت على جانب طريق في بلدة الخالص على بعد 30 كيلومترا جنوبي المدينة عن مقتل شخص وإصابة اثنين.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن أي من الهجمات لكن تنظيم داعش الذي يحارب قوات الحكومة في الشمال والغرب كثيرا ما يستهدف أفراد الأمن والمدنيين الشيعة.

ويتوجه آلاف الزوار الشيعة من كل أنحاء البلاد مشيا على الأقدام لأداء مراسم زيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية)، في مرقده الواقع في منطقة الكاظمية في شمال بغداد.