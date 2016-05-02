بعد هتاف أنصاره "إيران برا برا".. الصدر يزور طهران

غادر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، النجف متوجهاً إلى إيران بعد أن أعلن المعتصمون، الأحد- وهم بمعظمهم من أتباع الصدر- إنهاء التظاهرات مؤقتاً في المنطقة الخضراء بانتظار تحقيق المطالب، بعد أن اقتحموا، السبت، مقر البرلمان وتعدوا على عدد من النواب، ورفعوا هتافات تنتقد إيران، مطالبين بخروجها من العراق(سياسيا).

وقال مصدر رسمي في مطار النجف، إن "زعيم التيار الصدري غادر صباحا عبر مطار النجف متوجهاً إلى طهران"، وأشار إلى أن "الصدر غادر بصحبة رجلي دين على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية".

يأتي هذ في حين أعلن الصدر، السبت، اعتكافه عن النشاط السياسي لشهرين إثر فشل مجلس النواب في عقد جلسة للتصويت على وزراء مستقلين ضمن مشروع إصلاحات.

واقتحم متظاهرون، غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، السبت، المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب، بهدف الضغط على البرلمان للموافقة على حكومة من وزراء مستقلين تكنوقراط، وإقالة الوزراء المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة. وقام أنصار التيار الصدري برفع الشعارات المطالبة بخروج إيران، هاتفين "إيران برا برا" ومهاجمين قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.