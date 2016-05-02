قوات التحالف الدولي تنفذ 124 ضربة ضدّ داعش خلال أسبوع

كشفت قوات التحالف الدولي عن قيامها بتنفيذ 124 ضربة جوية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي ضد عناصر داعش الإرهابية، - خلال الفترة من 23-29 إبريل 2016.

وأشّرت خارطة القصف الجوي، التي نشرها موقع السفارة الأميركية في بغداد، تتابع ضربات قوات التحالف باستهداف نشاطات الدواعش بالقرب من الموصل، مبيّنة أهداف داعش التي تمّ تدميرها أو إنزال الأضرار بها، هي مقرات قيادة، ومنصات صواريخ، ومستودعات أسلحة، ومصفاة نفط، ومواقع مدافع هاون.

وشهد قاطع عمليات الفلوجة، تزايد الضربات، حيث أوضحت الخارطة ارتفاع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش الإرهابي بما نسبته 71% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وأهم الأهداف التي طالها قصف طيران التحالف، هي 24 موقعا قتاليا، و4 وحدة تكتيكية، و4 أنظمة مدافع هاون، و5 رشاشات من النوع الثقيل، و3 أنظمة خنادق وأنفاق.