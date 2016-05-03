الأنبار.. تحرير مناطق "حديثة" بعد حصار داعشي لعام ونصف

أعلن بيان عسكري من العراق، عن قيام قطعات الفرقة السابعة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة بتحرير مناطق (الخالدية، الساعدة، مسخن، البو عساف) التي تقع شرق البغدادي بين قضاء هيت والبغدادي، لافتا الى رفع العلم العراقي فوق مبانيها، بعد أن تكبّد عناصر التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح.

وفي سياق متصل، ذكرت "قيادة العمليات المشتركة" أن "قطعات الفرقة السابعة الجيش العراقي فتحت الطريق من ناحية البغدادي الى قضاء هيت والذي يمتد بطول 44 كلم، وادامة التماس مع قطعات جهاز مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى أن "الطريق أصبح سالكا من قضاء هيت مرورا بالبغدادي وإلى قضاء حديثه، بعد حصار دام أكثر من سنة ونصف من قبل عصابات داعش الإرهابي".