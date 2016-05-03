الأنبار.. طائرات أف 16 تدمر معمل تفخيخ لداعش في القائم

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن تنفيذ طائرات أف-16 واجباً قتالياً ضد تنظيم "داعش"، تسبب في مقتل العديد من عناصره، وتدمير معمل للتفخيخ في منطقة القائم، بينما نفّذ طيران التحالف ضربة جوية على سيارات كانت تقل قياديين من التنظيم في ضواحي الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه "استناداً لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وجّهت طائرات أف-16 العراقية ضربة جوية على أهداف لها في منطقه القائم"، مشيرة إلى "تدمير أوكار للعدو وقتل العشرات من عصابات داعش الإرهابي وتدمير معمل لتفخيخ العجلات".

وفي سياق متصل، أوضح بيان آخر للقيادة، تابعته "العربية.نت"، أن "طيران التحالف الدولي، وبناء على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن في الأنبار، دمّر 3 عجلات تحمل قياديين من عناصر داعش الإرهابية، ومقر اجتماع لكبار قادتهم".

وبحسب البيان، فإن حصيلة القصف كانت مقتل 20 متطرفاً في منطقة البو علي الجاسم ضمن جزيرة الخالدية في الأنبار".