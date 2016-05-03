العراق.. الجبوري يبحث مع الأمم المتحدة حلاً للأزمة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، على أهمية التعاون بين جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتهم للخروج من هذه الأزمة عبر الركون للحوار الجدي والحقيقي، لافتاً إلى ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورها في تقريب وجهات النظر لإنهاء الأزمة.

وجاء ذلك أثناء استقباله بمكتبه الرسمي، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، حيث بحث معه تطورات المشهد العراقي وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

ونقل بيان لمكتب إعلام الجبوري قوله إن "التجاوز على مؤسسات الدولة العليا ونواب الشعب والموظفين مرفوض تماماً، ولا يمت إلى التظاهر السلمي بصلة"، موضحاً أن "تخريب المؤسسة التشريعية سيسهم في تأخير المشروع الإصلاحي الذي يسعى إليه الجميع".

من جانبه، قال كوبيتش إن الأمم المتحدة داعمة للقانون واحترام الدستور، وإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها التجاوز على المؤسسة الدستورية وموظفيها والنواب المنتخبين، لما في ذلك من إساءة إلى هيبة الدولة والدستور والقانون.