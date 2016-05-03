العراق.. تسريبات بنقل جلسة البرلمان إلى أربيل

يعقد البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، جلسة في ظل توقعات باحتمالية عدم اكتمال نصابها ويأتي هذا في وقت تحدثت تسريبات عن اتفاقات على نقل الجلسة من بغداد إلى أربيل خاصة وأن النواب الأكراد لايزالون رافضين العودة الى مجلس النواب في العاصمة العراقية.

توقعات متزايدة بعدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان المنتظرة اليوم الثلاثاء رغم تهديدات التيار الصدري وهو ما يعني عدم التصويت على حكومة التكنوقراط التي يطالب بها الصدريون.

ويؤكد نواب الكتل السياسية استمرار خلافها والأحزاب السياسية دون أي تسوية.

وهو ما قد يمنع نواب بعض الكتل من حضور الجلسة المقبلة وأبرز الغائبين قد يكونون نواب الأحزاب والتكتلات الكردية.

ووسط هذا المشهد هناك تسريبات عن محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسيين، على عقد جلسة البرلمان القادمة في أربيل.

ووصف رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي اجتماع الرئاسات الثلاث الوزراء، البرلمان، الجمهورية بقادة الكتل السياسية أمس بالمخيب للآمال.

وقال علاوي إن المجتمعين لم يهتموا بالإصلاحات والأزمة السياسية بل بمحاولة إضعاف التظاهرات والاعتصامات.

ووسط التخبط يستمر التيار الصدري بالتهديد بتصعيد جديد في حال عدم تحقيق أغلبية برلمانية للتصويت على حكومة تكنوقراط فيما أكد الصدريون مجددا أن المطالبات ستتحول إلى إقالة الرئاسات الثلاث إن لم يتم التصويت على كامل التشكيلة الوزارية في جلسة برلمانية واحدة.