داعش يتصدر منتهكي الحريات الصحفية بالعراق

أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، تصدر تنظيم داعش قائمة منتهكي الحريات الصحفية في العراق للعام الثاني على التوالي.

وأفاد المرصد في بيان له، الثلاثاء، أن "التنظيم ومنذ دخوله مدينة الموصل في التاسع من يونيو 2014 وحتى اليوم لم يتورع عن قتل صحفيين واحتجاز آخرين بدعاوى باطلة وغير دقيقة، وإجراء محاكمات صورية بحق آخرين، وتغييب عدد منهم في الموصل، ونقل البعض بشكل سري إلى مدينة الرقة السورية".

وذكر البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "عدد الصحفيين ممن قتلوا في ظروف مختلفة من 3-5-2015 وحتى 3-5-2016 الجاري 20 مراسلاً ومصوراً على يد التنظيم وفي أثناء التغطية الصحفية، عدا من اختطف منهم ثم عثر على جثثهم في مناطق مختلفة من العراق ليبلغ عدد من قتل من الصحفيين والمصورين والمساعدين الفنيين منذ العام 2003 وحتى اليوم 435"، عازياً ذلك إلى "نتيجة للفشل الحكومي والأممي بحمايتهم أو الكشف عن قاتليهم".

يذكر أن منظمات صحفية عالمية وعربية، اعتبرت العمل الصحافي في العراق من أخطر المهن التي يتعرض منتسبوها إلى القتل والخطف والاعتقال ومن دون أسباب في أحايين كثيرة.