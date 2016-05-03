داعش يخترق دفاعات البيشمركة شمال الموصل

قالت مصادر عسكرية إن متطرفي تنظيم داعش هاجموا قوات البيشمركة الكردية على جبهات متعددة شمال العراق اليوم الثلاثاء، واخترقوا دفاعاتها وسيطروا على بلدة لفترة وجيزة.

وهذه أكبر هجمات يشنها التنظيم الإرهابي -الذي فقد أراض في شمال وغرب البلاد- على القوات الكردية حول مدينة الموصل بشمال العراق في الشهور القليلة الماضية.

وأضاف قائد جماعة مقاتلة، أن المتطرفين اجتاحوا فجرا مواقع حول بلدة تل أسقف الواقعة على بعد 20 كيلومترا شمالي الموصل وسيطروا عليها، إلى أن تم دحرهم بمساعدة غارات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد صفاء إلياس قائد قوات حماية نينوى التي انتشرت إلى جانب قوات البيشمركة في المنطقة، وجود عدد كبير من الانتحاريين والسيارات الملغومة.

ووقعت هجمات أيضا على جبهة بعشيقة وفي منطقة الخازر الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا غربي أربيل عاصمة كردستان العراق.

ونجحت البيشمركة في إجبار المتطرفين على التقهقر في الشمال منذ أن تدخلت الولايات المتحدة لوقف زحف داعش على أربيل في أغسطس آب 2014. ونادرا ما يتمكن المتطرفون من اختراق الدفاعات الكردية.

وصرّح جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في كردستان العراق إن تفاصيل الهجمات لم تتضح بعد لكنها تعتبر أكبر الهجمات في الشهور القليلة الماضية. وأضاف أن المعارك ما زالت مستمرة.