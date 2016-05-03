داعش قتل جنديا أميركيا قنصا شمال العراق

قال مسؤولون إن تنظيم داعش قتل جنديا أمريكيا في شمال العراق اليوم الثلاثاء عندما اجتاح دفاعات كردية.

وهذا ثالث جندي أميركي يلقى حتفه في قتال مباشر منذ بدء حملة تنفذها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف في عام 2014.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر للصحفيين أثناء زيارة لألمانيا إن الجندي لقي حتفه أثناء عملية قتالية و"سببت حزنا عميقا لدينا".

وقال جبار ياور المسؤول الكبير من قوات البيشمركة الكردية العراقية إن الجندي قتل قرب بلدة تل أسقف الواقعة على بعد 28 كيلومترا شمالي الموصل والتي سيطر عليها المتطرفون فجر اليوم. وأضاف أن معلومات أولية كانت أشارت إلى أنه قتل بنيران أحد القناصة.

وينتشر نحو أربعة آلاف عسكري أميركي في العراق في إطار التحالف الدولي ولتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية من دون المشاركة مباشرة في المعارك البرية ضد "داعش".

وذكر كارتر مؤخراً خلال زيارة لبغداد أنه تم نشر نحو 200 عسكري إضافي وطائرات هجومية لدعم القوات العراقية في معركة استعادة الموصل التي يحتلها التنظيم.