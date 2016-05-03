مقتل 18 من "العمال الكردستاني" في قصف تركي شمال العراق

أصابت طائرات حربية تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مساء الاثنين، وقتلت 18 مسلحاً، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن الطائرات الحربية قصفت أهدافاً في منطقة جبال قنديل، حيث يقع مقر قيادة حزب العمال الكردستاني.

من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلين من "العمال الكردستاني" مسلحين بمنصات إطلاق صواريخ وبنادق، هاجموا موقعاً عسكرياً جنوب شرق تركيا، ما أدى إلى اندلاع اشتباك قتل فيه جنديان تركيان و5 من مقاتلي الحزب.

وقال بيان للقوات المسلحة إن الهجوم وقع في منطقة شمدينلي بإقليم هاكاري الواقع على الحدود مع العراق وإيران أمس الاثنين.