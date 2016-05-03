العراق.. البيشمركة تستعيد "تلسقف" المسيحية من داعش

كشف مسؤول كردي لـ"الحدث" أن قوات البيشمركة استعادت منطقة تلسقف المسيحية شمال الموصل، بعد اقتحامها من قبل التنظيم قبل أن يهرب منها مخلفاً وراءه العشرات من القتلى.

وكان "داعش" قد شن، فجر الثلاثاء، أكثر من هجوم على منطقتي بعشيقة وتلسقف شمال الموصل.

وبحسب تصريحات لضابط كبير في قوات البيشمركة، فإن الهجوم بدأ مع الخيوط الأولى لفجر اليوم، بعد أن استخدم "داعش" قصفاً تمهيدياً عنيفاً على مواقع البيشمركة المتمركزة في جبل بعشيقة.

وفي اتصال لـ"العربية.نت" مع المركز الخبري لقيادة العمليات المشتركة، بيّن المتحدث باسمها أن "طائرات الأباتشي تقوم بمهمة قصف المواقع التي احتلها التنظيم في منطقة تلسقف، شمال الموصل، مثلما تقوم بذلك قوات التحالف".

يشار إلى أن مركز مدينة بعشيقة يسيطر عليه "داعش"، فيما تتمركز قوات البيشمركة على جبل بعشيقة الذي سبق لها أن انتزعته من التنظيم في معارك سابقة.