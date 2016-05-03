29 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا

قالت قوة المهام المشتركة في بيان، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 29 ضربة، الاثنين، ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، بما في ذلك في مدينة الموصل الشمالية الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأضافت أن قوات التحالف نفذت 25 ضربة في العراق، بينها سبع ضربات قرب معقل داعش في الموصل التي تحاول قوات التحالف وقوات الحكومة العراقية استعادتها.

ويقول مسؤولون عراقيون إنهم سيستعيدون المدينة العام الجاري، غير أن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك ممكنا.

وأصابت الضربات قرب الموصل ست مجموعات لمقاتلي التنظيم، وعربتين وثلاثة مخازن أسلحة ونظاما لقذائف المورتر وأهدافا أخرى.

وأصابت ست ضربات قرب الفلوجة خمسة مواقع قتالية لتنظيم داعش، وثلاثة مداخل أنفاق، وجسرا يستخدمه المتشددون، وأهدافا أخرى.

وفي سوريا، نفذت أربع ضربات قرب ثلاث مدن هي الشدادي والرقة ومارع، وأصابت مركزا ماليا للتنظيم ومخزن أسلحة ووحدتين تكتيكيتين.