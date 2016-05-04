أميركا تحذر من مخاطر أكبر في العراق بعد مقتل أحد جنودها

حذر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، اليوم الأربعاء، من مخاطر على طريق الحملة ضد تنظيم داعش، فيما أكد هوية جندي أميركي قتل في هجوم شنه مقاتلو التنظيم بشمال العراق، أمس الثلاثاء.

وقال كارتر "سوف تستمر هذه المخاطر ونأسف كثيرا لفقده". وأضاف أن الجندي يدعى تشارلز كيتينج، وهو من عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية.

وتابع بعد محادثات مع حلفاء للولايات المتحدة في ألمانيا "لكن السماح بملاذ آمن لداعش ينطوي على مخاطر أكبر علينا جميعا، لذا اتفقنا اليوم على أننا سنواصل جميعا فعل المزيد لتسريع هزيمة داعش تماما".