التحالف ينفذ 22 غارة ضد داعش في العراق

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه شن 22 غارة في العراق ضد تنظيم داعش، بينها 10 ضربات قرب مدينة الموصل.

ويعمل التحالف مع القوات العراقية في محاولة انتزاع الموصل من التنظيم المتطرف. وأصابت الضربات في الموصل مقرا لداعش، وتسع وحدات لمقاتلي التنظيم إلى جانب أسلحة متنوعة، بينها مدفع رشاش ثقيل وثلاثة مدافع رشاشة ومخزنان للسلاح وأربعة من أنظمة المورتر.

ودمرت الضربات في الموصل أيضا 17 سيارة للإرهابيين، وسيارتين محملتين بالعبوات الناسفة، وشاحنة وقود وأهدافا أخرى.

ونفذت طائرات التحالف خمس ضربات قرب الفلوجة، وأصابت ثلاث وحدات تكتيكية لمقاتلي التنظيم وستة من مداخل الأنفاق يستخدمها التنظيم وأسلحة متنوعة وأهداف أخرى.

وذكرت قوة المهام المشتركة أن ضربات أخرى نفذت قرب قرى البوحيات وبشير وبيجي وهيت وسنجار والسلطان عبدالله.