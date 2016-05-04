العراق.. أسلحة أميركية جديدة ستدخل معركة تحرير الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى في العراق، تسلّمها أسلحة أميركية متطورة ستدخل الخدمة في معركة تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد العمليات اللواء الركن نجم الجبوري في حديث لـ"راديو سوا"، إن "الصواريخ الأميركية ذات مدى 80 كلم دقيقة جدا"، مشيرا إلى أنها "ستكون جاهزة في كل لحظة لاستهداف العدو".

وأوضح الجبوري، في حديثه الذي تابعته "العربية.نت"، أن "مروحيات الأباتشي الأميركية ستشارك قريبا في عمليات تحرير الموصل"، لافتا إلى أن "عمليات استنزاف تنظيم داعش مستمرة، وهي على بعد كيلومترات قليلة من نهر دجلة، حسب قوله".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد زوّدت العراق الحالي بصواريخ "هيل فاير Hellfire" ومئات الآلاف من طلقات الذخيرة وبنادق "إم 4 M4"، استجابة لطلبات قدمها العراق وبما يتفق مع سياسة مكافحة الإرهاب واتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما.