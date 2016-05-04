العراق.. انفجارات في بئرين للنفط في كركوك

وقعت انفجارات في بئرين للنفط قرب المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" شمال العراق، أدت إلى توقف الإنتاج اليوم الأربعاء، فيما يعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران، وفق مسؤولون في قطاع النفط ومصادر أمنية.



ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجارات التي وقعت بحقل خباز النفطي على مسافة 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك، في منطقة تسيطر عليها قوات البيشمركة.

وقال مسؤولون في شركة نفط الشمال الحكومية التي تدير الحقل إن طاقته الإنتاجية القصوى 15 ألف برميل يومياً، لكنه كان ينتج نحو 10 آلاف برميل يومياً قبل الهجوم.



وذكرت المصادر أن الشرطة عثرت على متفجرات لم تنفجر بعد في بئر نفطية ثالثة وتحاول تفكيكها.