بعد اختراقه الدفاعات الكردية في نينوى.. داعش محاصر

يعدّ الهجوم المباغت الذي نفذه تنظيم "داعش" على خطوط البيشمركة شمال الموصل الأكبر منذ أشهر. وقد شنه التنظيم من أربعة محاور، في مسعى لاختراق الدفاعات الكردية في محافظة نينوى، هي تل أسقف ونوران وبعشيقة والخازر، شرقي المحافظة.

ونجح المتطرفون على إثر الهجمات الثلاث الأولى في السيطرة على مناطق في تل أسقف وبعشيقة شمال الموصل، لفترة وجيزة، قبل أن تتمكن البيشمركة من دحر مقاتليه بدعم من طيران التحالف الدولي.

وانتهت العملية، التي بدأت باختراق، ثم بمحاصرة.



والبيشمركة كشفت عن معارك لا تزال دائرة في محيط بعض المناطق التي لا يزال مسلحو "داعش" يتحصنون بها.

وفور استعادتها زمام المبادرة، أعلنت القوات الكردية نجاحها في قتل العشرات من مسلحي التنظيم وتدمير عدد من آلياتهم.

وتتزامن هذه الهجمات مع استمرار العملية العسكرية التي تشارك بها البيشمركة القوات العراقية المشتركة وطيران التحالف الدولي لطرد "داعش" من نينوى.