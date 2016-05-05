العبادي يقيل المسؤول عن أمن المنطقة الخضراء لتهاونه

بعد السماح للمتظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد، والوصول إلى مبنى البرلمان والاعتداء بالضرب على بعض أعضائه قبل أيام، أقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على إقالة المسؤول عن أمن المنطقة لتهاونه.

وذكرت "خلية الإعلام الحربي" في بيان مقتضب، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة محمد رضا المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتعيين اللواء الركن كريم عبود بدلا منه".

وكان العبادي قد اتخذ باجتماعه مع المجلس الوزاري للأمن الوطني، مجموعة من القرارات التي من شأنها حماية مؤسسات الدولة وتأمين الحماية اللازمة لها ومنع التجاوز عليها وتخويل الجهات الرسمية المعنية بحفظ الأمن اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع تكرار أية خروقات أو اعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.