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العراق.. إيران تلوح بعصا ميليشيات الحشد ضد المتظاهرين

المصدر: دبي- قناة العربية
من تظاهرات أنصار الصدر في المنطقة الخضراء(أرشيفية)
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في حين دعا مكتب زعيم التيار الصدري في بيان له مساء الخميس أنصاره إلى الخروج في تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة في العراق كل في منطقته، مشدداً على ضرورة رفع العلم العراقي مع ترديد شعارات وطنية موحدة، لوحت إيران بعصا الميليشيات.

واعتبر مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، أن الحكومة في العراق لن تتأثر ببعض ما وصفها بالتحركات العسكرية التي تقوم بها بعض أطياف المعارضة من هنا وهناك.

واعتبر ولايتي أن ميليشيات الحشد الشعبي لن يصعب عليها أن تتصدى لبعض الأطراف التي وصفها بغير المسؤولة وغير الواعية، والتي قال إنها تثير بعض الاضطرابات والقلاقل في الساحة العراقية.

وأضاف أن الحشد الشعبي استطاع خلال ساعات قليلة أن يخرج كل من دخل إلى المقار الحكومية، سواء البرلمان أو مكتب رئيس الحكومة، وأخرجهم من المنطقة الخضراء.

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