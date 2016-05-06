العراق.. العثور على أسلحة ثقيلة لداعش جنوب بغداد

كشفت وزارة الدفاع عن عثور قطعاتها على أسلحة ثقيلة، قالت إن المجاميع الإرهابية كانت تستخدمها ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أنه "نتيجة للتنسيق المستمر والتعاون بين المواطنين والقوات المسلحة والجهد الاستخباري نفذت القوات الأمنية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية استباقية تم خلالها الاستيلاء على أكداس للأسلحة الثقيلة التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية ضد قواتنا المسلحة والمواطنين الأبرياء في المناطق التي تم تحريرها ضمن قاطع جنوب بغداد، وبالتحديد في منطقة البوعوسج ضمن ناحية الفلوجة".

وأوضح البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "القوات الأمنية استولت على أربعة مدافع مقاومة طائرات عيار 57 ملم مخبأة في هذه المنطقة والتي تعرف بأنها منطقة زراعية وذات طبيعة جغرافية معقدة تكثر فيها الجداول والبزول وصعوبة حركة القطعات العسكرية والتنقل فيها"، لافتا الى أن "العمليات مستمرة لتطهير ما تبقى من هذه المناطق من العبوات الناسفة والدور المفخخة لتأمين عودة ما تبقى من العوائل التي هجرت إلى مناطق سكناها".