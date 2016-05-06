تركيا تدمر أهدافا للعمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت مصادر عسكرية أن الطائرات الحربية التركية هاجمت ودمرت أهدافا لمسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق في وقت مبكر الجمعة بما في ذلك ملاجئ ومواقع مدفعية.

وتشن تركيا هجمات متكررة على معسكرات حزب العمال وأهداف تابعة له في المنطقة الجبلية بشمال العراق قرب الحدود التركية منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة والحزب في تموز/يوليو من العام الماضي.

يذكر أن الطائرات التركية كان قد قصفت أيضاً قبل أيام في 2 مايو، أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقتلت 18 مسلحاً، وذلك في منطقة جبال قنديل، حيث يقع مقر قيادة حزب العمال الكردستاني.