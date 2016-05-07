الجبوري يبحث في كردستان عودة النواب الكرد إلى البرلمان

كشفت مصادر إخبارية من كردستان عن وصول رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، إلى مدينة السليمانية قادماً من العاصمة الأردنية عمان.

ونشرت شبكة الأخبار الكردية رووداو التي مقرها أربيل، خبرا بحسب المعلومات التي حصلت عليها، أفاد بأن "الجبوري سيجتمع مع المسؤولين في اقليم كردستان للتباحث حول عودة النواب الكرد إلى البرلمان العراقي، وتوحيد موقفي الكرد والسنة".

وقالت إن "الجبوري سيجتمع مع نائب رئيس البرلمان، ارام شيخ محمد، لمناقشة الوضع العراقي وعودة النواب الكرد إلى البرلمان العراقي"، مضيفة أن "النواب الكرد في البرلمان العراقي، أكدوا أن مجيء الجبوري والاجتماع معه أمر اعتيادي، لكنهم ينتظرون قرار القادة الكرد فيما يتعلق بعودتهم إلى البرلمان.