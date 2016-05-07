جرائم "فظيعة".. اكتشاف 50 مقبرة جماعية في العراق

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيش، أمام مجلس الأمن الدولي عن العثور على أكثر من 50 مقبرة جماعية في مناطق عراقية كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش، بينها 3 مقابر في ملعب لكرة القدم في الرمادي.

وقال كوبيش إن الأدلة على الجرائم "الفظيعة" التي ارتكبها داعش لا تنفك تتراكم مع استعادة القوات العراقية المزيد من المناطق التي كانت تحت سيطرته، لكنه لم يعط معلومات مفصلة كثيرة عن هذه المقابر أو عدد الجثث فيها.

يذكر أن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار كان أعلن في 20 أبريل 2016 العثور على ثلاث مقابر جماعية تضم رفات 30 عسكرياً ومدنياً جنوب الرمادي.

كما كانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في مايو 2015 أن السلطات انتشلت 470 جثة من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها على مشارف تكريت حيث يُتهم تنظيم "داعش" بقتل العديد من المجندين.