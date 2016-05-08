الجبوري: سنواصل حواراتنا مع جميع الأطراف لحل الأزمة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأحد، أن لقاءاته بالقيادات الكردية تحمل "رسالة اعتزاز بالكرد، وتؤكد مكانتهم الهامة"، بوصفهم "طرفاً أساساً في دعم العملية السياسية".

وقال الجبوري في ختام لقاءاته التي أجراها في السليمانية إن "تلك اللقاءات جاءت كجزء من مهمتنا في تقريب وجهات النظر وبلورة موقف موحد يدعم مسيرة العملية السياسية، ويسهم بالإسراع في عقد جلسة شاملة وموحدة لمجلس النواب"، لافتاً إلى أنه سيستكمل تلك اللقاءات والحوارات مع جميع الأطراف المعنية في بغداد.

كما شدد على أن "الإصلاح يقتضي تفعيل الشراكة وتقوية الدولة ومؤسساتها ودعم أصحاب الكفاءة ومحاسبة الفاسدين وتحقيق التوافق في الخطاب بطابع وطني جامع غير مفرق"، مشدداً، في الوقت ذاته، على "أهمية استكمال خطوات الإصلاح كافة، وتحديد مواطن التعثر والجهة التي تتسبب به".

كذلك عبّر رئيس مجلس النواب العراقي عن تفهمه للموقف الكردي حول أهمية إيجاد ضمانات تحول دون تكرار ما حصل، مشيراً إلى أن "جميع اللقاءات التي جرت رسخت موقفنا وقناعتنا التامة بضرورة احترام السلطة التشريعية وإيجاد الضمانات اللازمة لكي يمارس النواب دورهم بعيداً عن أي ضغوط وإملاءات".