العبيدي يبحث مع التحالف الدولي تحرير الموصل والفلوجة

بحث وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مع قيادة التحالف الدولي الأوضاع الأمنية والحرب على "داعش" والانتصارات التي تحققها قطعات الجيش العراقي في مختلف مواقع المواجهة.

جاء ذلك أثناء استقبال العبيدي في مكتبه، اليوم الأحد، قائد قوات التحالف الجنرال شون ماكفارلاند، برفقة نائب السفير الأميركي في بغداد.

وأفاد بيان لمكتب إعلام الوزارة أن "الجانبين تطرّقا الى الاستحضارات والتهيؤات الخاصة بعملية تحرير الموصل والفلوجة ودور قوات التحالف في تقديم الدعم والإسناد الجوي للقوات العراقية".

وأضاف البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، أن "الوزير العبيدي بحث مع ماكفارلاند ضرورة تقديم المعلومات الاستخبارية عن المجاميع الإرهابية وأماكن تواجدها".