العراق.. داعش يحتجز 2000 أسرة جنوب الفلوجة

كشف مدير شرطة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، المقدم عارف الجنابي، عن محاصرة ألفي أسرة من قبل تنظيم "داعش" في قريتين جنوب الفلوجة.

وقال الجنابي في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "تنظيم داعش الإرهابي يحاصر نحو ألفي أسرة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، في قريتي البوهوى وحصي شمال ناحية العامرية جنوب مدينة الفلوجة"، لافتاً إلى أن "التنظيم اعتقل العشرات من شباب القريتين".

وأضاف الجنابي أن "التنظيم يستخدم أهالي القريتين كدروع بشرية ويمنع خروجهم منهما"، مؤكداً أن "القوات الأمنية ومقاتلي العشائر على أهبة الاستعداد الآن لتحرير القريتين وفك الحصار عن الأهالي".

يذكر أن مدينة الفلوجة تخضع لسيطرة "داعش" منذ نهاية عام 2013، بعد انسحاب القوات الأمنية منها، فيما يفرض التنظيم الإقامة الجبرية على أهالي المدينة ويمنع خروجهم منها، فيما أشارت معلومات مسربة من داخل الفلوجة إلى أن المتطرفين قاموا بوضع كمائن على أطراف القرى وقناصة لقتل الهاربين، خاصة الشبان.