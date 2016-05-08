العراق يناقش ضوابط عقود التسليح

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن شأنها أن تساهم في تحرير الأراضي المتبقية تحت سيطرة داعش، لافتاً إلى توجيه العبادي بمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين حماية مؤسسات الدولة.



وأفاد المكتب في بيان تابعته "العربية.نت"، بـ"ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعاً، الاحد، للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا أن "الاجتماع ناقش ضوابط عقود التسليح وتجهيز المعدات للأجهزة الأمنية والاستخبارية".



وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشا كذلك الوضع الأمني في ديالى وضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمن المواطنين في المحافظة، كما جرت مناقشة الخطط الكفيلة لإدامة زخم انتصارات قواتنا البطلة وتحرير بقية الأراضي التي تحتلها العصابات الإرهابية".



وخلص المكتب الإعلامي في بيانه إلى أنه "تمت في الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين حماية مؤسسات الدولة بالإضافة الى متابعة القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة".