عمليات نينوى: مقتل مسؤول الحرب بداعش في ضربة جوية

قالت قيادة عمليات نينوى، إن طيران التحالف الدولي قتل ما يسمّى "مسؤول التخطيط الحربي" في تنظيم داعش الإرهابي، أبو طلحة السوري، بضربة جوية استهدفته أثناء تنقله بعجلته الخاصة في قرية العوسجة بقاطع مخمور.

وأضافت القيادة في بيانات نقلتها "العمليات المشتركة"، أن "طيران التحالف الدولي وجّه ضربة جوية أسفرت عن تدمير محطة وقود لداعش وخبّاطة جنوب الموصل، وقتل خلال القصف أكثر من 17 عنصرا من داعش"، لافتة إلى أن "المحطة كانت تستخدم لتهريب النفط ومكانا لتجمعات داعش الإرهابي".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى عن تدمير شاحنة لعناصر داعش تحمل عجلتين مفخختين تم تدميرها وحمولتها بضربة جوية للتحالف على الطريق الحولي لناحية القيارة، فضلا عن استهداف إنفاق ومخازن أعتدة لعناصر داعش في ملعب ناحية القيارة بضربات جوية أدت إلى تدمير تلك الأنفاق وتفجير أكداس العتاد المخبأة فيها.