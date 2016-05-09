الأنبار.. العثور على مصنع كيمياوي لداعش غرب هيت

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن عثور قواتها الأمنية على مصنع كبير للمواد الكيمياوية تابع لعناصر داعش الإرهابي، يحتوي على أجهزة تكرير المواد الكيمياوية مع خزانات كبيرة للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع مقذوفات "مدفع جهنم".

وذكرت القيادة في بيان لها اليوم، الاثنين، ان "سيّارة مدفع جهنم تحتوي على 250 مقذوفا زائد أكياس مملوءة بالمواد المتفجرة، وكلور، ومواد سامة"، لافتا إلى "حصول القوات الأمنية على قائمة بأسماء العاملين في المصنع بمنطقة تبعد 4 كم شمال غرب هيت".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، إلى "تمكن فوج طوارئ 19 من العثور على 50 قنبرة هاون 82 ملم، وقواعد إطلاق صواريخ كاتيوشا خلال واجب بمنطقة نويعم شرق البغدادي".