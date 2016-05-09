الاتحاد الأوروبي: مستمرون بدعم العراق في مواجهة أزماته

استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مكتبه، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية لديه.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها، والجهود المبذولة لأجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات الحالية، بالإضافة إلى ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية وسبل التسريع بها.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أن العراق يواجه اليوم تحديين خطيرين يتمثلان بالتحدي الأمني والعسكري والحرب التي يخوضها ضد تنظيم "داعش"، وتحدي الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها المتعددة، لافتاً إلى أن حال الجمود الحالية لن تخدم البلد وأن على جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها بهذا الصدد.

وأوضح الجبوري أن الحوار والنقاش هو الطريق الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق في كافة المجالات.

كما بيّن الجبوري أن مجلس النواب هو الحاضنة الكبرى لمطالب الشعب وصوته وأن ضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيله، وضمان أمن وسلامة ممثلي الشعب أمر ضروري وهام للإسراع في تحقيق تلك المطالب والتطلعات.

من جانبهم، أبدى السفراء دعمهم لجميع الجهود المبذولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، مؤكدين استمرار الاتحاد الأوروبي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للعراق في مواجهة التحديات التي تحيط به.