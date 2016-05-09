البنتاغون يعلن مقتل القائد الداعشي أبو وهيب بالأنبار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الاثنين مقتل قائد تنظيم داعش في محافظة الأنبار العراقية وثلاثة متطرفين آخرين الجمعة في غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أنه "في السادس من مايو استهدفت غارة جوية للتحالف أبو وهيب الأمير العسكري لداعش في محافظة الأنبار والعضو السابق في تنظيم القاعدة في العراق الذي ظهر في تسجيلات الفيديو التي نفذ فيها داعش إعدامات".

وقال "نحن نعتبره قائدا مهما في قيادة داعش وليس فقط في محافظة الأنبار (..) والقضاء عليه وإزاحته من ميدان المعركة يشكل خطوة مهمة إلى الأمام".

وأضاف أن أبو وهيب والثلاثة كانوا يتنقلون في آلية عندما استهدفتهم الغارة. إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل ولم يحدد ما إذا كانت الغارة شنتها مقاتلة أو طائرة بدون طيار.

وتشن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية غارات على معاقل التنظيم في العراق وسوريا باستمرار.