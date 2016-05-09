التحالف يستهدف وحدات "داعش" التكتيكية وترسانته

نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها 25 ضربة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، أمس الأحد، حسب ما جاء في بيان لقوة المهام المشتركة اليوم.

وأضاف البيان أن 16 ضربة نُفذت قرب تسع مدن عراقية وتركزت قرب الفلوجة والموصل، حيث أصابت ست وحدات لمقاتلي تنظيم "داعش" ونحو 20 صاروخا وأسلحة أخرى.

وتابع أن الضربات أصابت أيضا مخبأ ومخزن أسلحة وأربع وحدات تكتيكية قرب مدن أخرى بينها البغدادي والبوحياة وبيجي والحبانية وهيت وكسك والسلطان عبدالله.

وقال البيان إنه في سوريا نُقذت تسع ضربات قرب الشدادي ومنبج ومارع وتدمر، وأصابت ست وحدات للمقاتلين وكذلك ستة مواقع للتنظيم وأربع مركبات وعبوة ناسفة بدائية الصنع وأهدافا أخرى.