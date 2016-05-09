الجبوري: داعش والأزمة الاقتصادية أبرز تحديات العراق

أكّد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن العراق يواجه اليوم تحديين خطيرين يتمثلان بالتحدي الأمني والعسكري والحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتحدي الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها المتعددة، وأن حالة الجمود الحالية لن تخدم البلد وأن الحوار والنقاش هو الطريق الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، مشدّدا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق في كافة المجالات.

جاء ذلك أثناء استقباله، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى بغداد.

وذكر بيان لإعلام رئاسة مجلس النواب، أن الجبوري بحث أثناء اللقاء تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها والجهود المبذولة لأجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات الحالية.

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، الى أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها، والجهود المبذولة لأجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات الحالية، فضلا عن ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية وسبل التسريع بها".

وبيّن الرئيس الجبوري، بحسب البيان، أن مجلس النواب هو الحاضنة الكبرى لمطالب الشعب وصوته وأن ضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيله، وضمان أمن وسلامة ممثلي الشعب أمر ضروري وهام للإسراع في تحقيق تلك المطالب والتطلعات.

من جانبهم، أبدى السفراء دعمهم لجميع الجهود المبذولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، مؤكدين استمرار الاتحاد الأوروبي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للعراق في مواجهة التحديات التي تحيط به.