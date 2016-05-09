العراق.. استعادة قرية استراتيجية في الموصل من داعش

أعلنت غرفة عمليات نينوى عن استعادة قرية كبروك العراقية الواقعة على الطريق السريع الرابط بين قضاء مخمور وناحية القيَّارة جنوب الموصل من تنظيم "داعش".

وأسفرت المعركة عن سقوط ستة جنود جرحى. كما تمكنت القوات الأمنية من فرض سيطرتها على القرية الاستراتيجية في غضون ساعتين فقط، وفق قيادة عمليات المحافظة.

وكانت قيادة عمليات تحرير نينوى قد أعلنت، في وقت سابق من مايو، عن مقتل عناصر من تنظيم "داعش"، حاولوا التسلل إلى إحدى القرى الواقعة جنوب الموصل. وذكر بيان للقيادة، تابعته "العربية.نت"، أن "طيران التحالف الدولي وجّه ضربة جوية أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية حاولوا التقرب من قرية النصر بقاطع مخمور جنوب الموصل".