العراق.. مقتل واعتقال قيادات "خطيرة" في داعش

كشفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن مقتل واعتقال عدد من القيادات الخطيرة في تنظيم داعش بمناطق الأنبار.



وقال قائد الاتحادية الفريق رائد شاكر جوت، في تصريح نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن "الشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال ثلاثة من أخطر قيادات داعش إثر عملية أمنية غرب الرمادي في الأنبار".



وأضاف جودت، في تصريحه الذي تابعته "العربية.نت"، أنه "تم اعتقال المدعو أبو موسى العسافي مسؤول ما تسمى البيعة، واعتقال المدعو عبد الوهاب النمراوي مسؤول التفخيخ في هيت، فيما تم اعتقال المدعو أبو مثنى الحياني مسؤول ما يسمى ديوان شؤون المسلمين، في الأنبار".