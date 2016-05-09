ثلث العراقيين فقراء.. ونسبة البطالة في ارتفاع

انعكست الأزمات السياسية التي يعيشها العراق سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلي البطالة والفقر في البلاد الغني بالنفط والموارد البشرية.

وقد أكدت تقارير اقتصادية أن الفساد المالي والحرب التي يخوضها العراق بدعم من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وسيطرة هذا التنظيم المتطرف على عدد من الحقول النفطية، إضافة لانخفاض أسعار النفط عالميا، كلها عوامل أثرت سلبا في الوضع الاقتصادي للعراق الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على النفط. وقد تجاوزت نسبة الفقر في العراق الـ32%.

وأكد عراقيون أن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد هو المحرك الأساسي للتظاهرات والأزمات السياسية التي يعيشها العراق اليوم، فيما ألقى آخرون بالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد على الإعلام.

فساد سياسي أم حرب ضد الإرهاب، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، معاناة يعيشها المواطن العراقي البسيط الذي ينتمي لبلد يملك من الثروات النفطية ما يكفي لجعله من أغنى دول العالم ويجعل مواطنيه من بين الأكثر رفاهية بين الشعوب.